Политолог Марков: «Заморозка конфликта между Россией и Украиной невозможна»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 16:56 Антон Николаев

Сергей Марков предположил, что к возможным мирным переговорам обе стороны вернуться после зимы. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Так как события сейчас носят хаотичный характер, то возможно все. Сейчас никакая заморозка конфликта невозможна. Запад надеется, что армия Украины наконец-то стала сильнее, перешла в наступление, она бьет армию в России, что видно в Харькове, Красном Лимане, в Луганской области. Украина говорит, что, мол, будем бить дальше. Условия переговоров понятны, т.е., Россия уходит со всех бывших территорий Украины на границы 1991 года».

«Главная причина наступления - массированные поставки вооружений и то, что украинской армии в два раза больше на фронте, так как там прошла массовая мобилизация еще весной. Поэтому Россия была вынуждена пойти на частичную мобилизацию. Россия попробует воспользоваться количеством мобилизованных и перейти в наступление. Вряд ли бы Россия проводила частичную мобилизацию для того, чтобы капитулировать. Из-за этого у России тоже нет никакого стимула замораживать конфликт. Кто уступит, станет ясно в ходе зимней кампании».

Ранее издание NYT со ссылкой на официальных лиц предположило, что пауза в конфликте на Украине из-за зимы может продлиться.