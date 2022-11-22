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Адмирал Бауэр заявил, что в НАТО не готовы ответить на «угрозу» со стороны России из-за проблем с инфраструктурой

, 07:52 Источник: РИА "Новости"

Адмирал Бауэр заявил, что в НАТО не готовы ответить на «угрозу» со стороны России из-за проблем с инфраструктурой
флаг НАТО, Jaap Arriens / https://globallookpress.com

Председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр во вторник заявил, что в НАТО не готовы отреагировать в любом месте вдоль границ стран блока на "угрозу" со стороны РФ.

Роб Бауэр подчеркнул, что в очень многих государствах, причем не только на восточном фланге, имеются "недостатки в инфраструктуре".

Бывший главнокомандующий армией Соединенных Штатов в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в свою очередь сообщил журналистам, что в случае переброски тяжелой техники из-за океана низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи станут серьезными проблемами.

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