Захарова заявила, что ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ балансировала на критической черте

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21 ноября 2022, 19:41 Источник: МИД РФ

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация на Запорожской атомной электростанции после обстрелов ВСУ балансировала на критической черте.

Мария Захарова отметила, что, в частности, атаки были зафиксированы вечером 19 ноября, когда по территории Запорожской АЭС было нанесено множество артиллерийских ударов натовскими боеприпасами 155 калибра. Эти действия продолжались и 20 ноября, когда обстрелам подверглись площадки с радиоактивными отходами.

Дипломат обратила внимание на то, что существенных повреждений станции удалось избежать, вследствие чего радиационного выброса не произошло. Ситуация, по словам Захаровой, однако, балансировала на критической черте, за которой могла произойти техногенная катастрофа.