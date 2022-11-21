Захарова заявила, что Россия передала данные об обстрелах Запорожской АЭС в МАГАТЭ

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21 ноября 2022, 19:19 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ следует занять ответственную позицию и четко указать на тех, кто атакует ЗАЭС. Россия в свою очередь направила все имеющиеся сведения на этот счет.

Мария Захарова обратила внимание на то, что с самых первых ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции российская сторона находится в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ. Дипломат уточнила, что РФ направила в агентство все имеющиеся у сведения на данные счет, в частности, фотографии и видеозаписи с подтверждением последствий артобстрелов.

По словам Захаровой, Россия попросила МАГАТЭ незамедлительно предоставлять информацию государствам-членам агентства, поскольку сообщество должно знать, кто стоит за атаками.