Эрдоган назвал «бесконечной» цену, которую Европа заплатит за изоляцию России

Политика, направленная на изоляцию России, ошибочна и отразится на самих западных странах, в первую очередь, европейских. Такое мнение высказал в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
«Цена [изоляции России] будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган и раньше утверждал, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, нападает на Россию «почти без ограничений». В этих условиях ей приходится сопротивляться.