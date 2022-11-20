Эрдоган назвал «бесконечной» цену, которую Европа заплатит за изоляцию России

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20 ноября 2022, 18:18 Источник: РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency Office/globallook.com

Политика, направленная на изоляцию России, ошибочна и отразится на самих западных странах, в первую очередь, европейских. Такое мнение высказал в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Цена [изоляции России] будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган и раньше утверждал, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, нападает на Россию «почти без ограничений». В этих условиях ей приходится сопротивляться.