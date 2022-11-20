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Глава Минфина РФ Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения

, 14:58

Глава Минфина РФ Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения
Министр финансов России Антон Силуанов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал принятую некоторое время назад резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения. Позицию Москвы отечественный чиновник озвучил, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 1».

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — отметил Силуанов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом после слов главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах бывшей советской республики «вернуть» Крымский полуостров.

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