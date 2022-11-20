Глава Минфина РФ Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения

Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал принятую некоторое время назад резолюцию ООН о репарациях Украине политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения. Позицию Москвы отечественный чиновник озвучил, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 1».
«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — отметил Силуанов.
Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом после слов главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах бывшей советской республики «вернуть» Крымский полуостров.