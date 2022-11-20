Си Цзиньпин на встрече с Байденом назвал Тайвань красной линией, которую нельзя пересекать в отношениях Китая и США

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20 ноября 2022, 09:48

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, Adam Schultz/White House / globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся на текущей неделе встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом назвал Тайвань красной линией, которую нельзя пересекать в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что во время общения с Байденом Си Цзиньпин «всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая». Указывается, что лидер КНР назвал Тайвань красной линией, которую нельзя пересекать в отношениях с США.

Накануне сообщалось, что администрация Джо Байдена обвинила Российскую Федерацию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям.