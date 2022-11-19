Администрация Байдена обвинила Россию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям

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19 ноября 2022, 08:37

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обвинила Российскую Федерацию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям. Об этом информирует РИА Новости.

«Белый дом обвинил Россию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также в Белом доме отметили, что Вашингтон продолжает предлагать Москве потенциальные альтернативные идеи по обмену.

Ранее на текущей неделе заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков указал, что Россия не будет отказываться от новых контактов с США после встречи по ДСНВ в Каире.