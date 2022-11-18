Замглавы МИД Рябков: Россия не будет отказываться от новых контактов с США после встречи по ДСНВ в Каире

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18 ноября 2022, 12:45

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не будет отказываться от новых контактов с Вашингтоном после встречи по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, которая состоится в Каире. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Рябков, заместитель российского министра иностранных дел.

«РФ не будет отказываться от новых контактов с США после встречи по ДСНВ», —процитирован Рябков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Дипломат также отметил, что делегацию Москвы на каирских переговорах возглавит Владимир Леонтьев, заместитель руководителя департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков выступил с заявлением о том, что российская сторона осуждает позицию Совета МАГАТЭ, который призвал Москву отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую атомную электростанцию.