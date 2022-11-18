Рябков: Россия осуждает позицию Совета МАГАТЭ, призвавшего Москву отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС

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18 ноября 2022, 12:09

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация осуждает позицию Совета Международного агентства по атомной энергии, который призвал Москву отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую атомную электростанцию. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«РФ осуждает позицию Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС», — процитирован Рябков в публикации, появившейся в TG-канале.

Также отечественный дипломат отметил, что Совету следует обратить внимание, откуда идут обстрелы станции.

Как сообщалось ранее в пятницу, Сергей Рябков констатировал, что никакого прогресса с Соединенными Штатами в вопросе нормализации выдачи виз нет.