Замглавы МИД России Рябков: никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет

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18 ноября 2022, 11:56

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Никакого прогресса с Соединенными Штатами в вопросе нормализации выдачи виз нет. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Сергей Рябков, заместитель руководителя дипломатического ведомства РФ.

«Никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет, заявил замглавы МИД России Рябков. Он отметил, что контакты РФ и США по вопросам виз будут продолжаться», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков констатировал, что диалога с американской стороной по Украине в настоящее время просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции Москвы и Вашингтона.