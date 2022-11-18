Замглавы МИД России Рябков: никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет

Никакого прогресса с Соединенными Штатами в вопросе нормализации выдачи виз нет. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Сергей Рябков, заместитель руководителя дипломатического ведомства РФ.
«Никакого прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет, заявил замглавы МИД России Рябков. Он отметил, что контакты РФ и США по вопросам виз будут продолжаться», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков констатировал, что диалога с американской стороной по Украине в настоящее время просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции Москвы и Вашингтона.