Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Замглавы МИД РФ Рябков: диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции

, 10:20

Замглавы МИД РФ Рябков: диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Диалога с Соединенными Штатами по Украине в настоящий момент просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции Москвы и Вашингтона. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя российского министерства иностранных дел.

«Рябков: диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что рано или поздно американский Конгресс приостановит безоглядную поддержку националистического киевского режима.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика