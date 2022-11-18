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18 ноября 2022, 10:02

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Рано или поздно Конгресс Соединенных Штатов приостановит безоглядную поддержку националистического режима, который в настоящий момент находится у власти в Киеве. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя российского Совета безопасности.

Отечественный чиновник предрек в своем Telegram-канале, что в будущем Конгресс США приостановит безоглядную поддержку националистического режима на Украине.

«Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших “сукиных сынов”. Так будет рано или поздно и в этот раз», — говорится в публикации Медведева.

Ранее в пятницу сообщалось, что группа конгрессменов-республиканцев потребовала от государственного секретаря Энтони Блинкена отчет о финансовых связях Демократической партии и киевской стороны.