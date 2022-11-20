Обозреватель WP Игнатиус: Зеленский заставляет США принимать противоречащие интересам Вашингтона решения

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вынуждает руководство США принимать решения, противоречащие американским национальным интересам.
Дэвид Игнатиус отметил, что в настоящий момент администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Киева и недопущением того, что способно спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, ранее сегодня бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что в республиканской партии увеличивается количество противников оказания военной помощи Украине.