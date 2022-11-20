Обозреватель WP Игнатиус: Зеленский заставляет США принимать противоречащие интересам Вашингтона решения

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20 ноября 2022, 08:35 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вынуждает руководство США принимать решения, противоречащие американским национальным интересам.

Дэвид Игнатиус отметил, что в настоящий момент администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Киева и недопущением того, что способно спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, ранее сегодня бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что в республиканской партии увеличивается количество противников оказания военной помощи Украине.