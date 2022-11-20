Бывший помощник Буша Аллен заявил, что конгресс проголосует против помощи Украине в случае начала рецессии в США

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20 ноября 2022, 08:01 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/fYqQBr0EzkA

Бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что в республиканской партии увеличивается количество противников оказания военной помощи Украине.

Автор публикации утверждает, что в настоящий момент 48 процентов республиканцев полагают, что Вашингтон делает для Украины слишком много. В марте данный показатель равнялся шести.

В статье уточняется, что все большее число представителей республиканской партии США уже голосуют против поддержки Киева или намерены это сделать. Подчеркивается, что желание выступить против помощи украинской стороне может только усилиться, если в Штатах в ближайшие месяцы начнется глубокая рецессия.