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Канцлер Германии Шольц призвал, оказывая помощь Украине, избегать эскалации между Россией и НАТО

, 15:18

Канцлер Германии Шольц призвал, оказывая помощь Украине, избегать эскалации между Россией и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц, Sebastian Willnow / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц призвал, оказывая помощь киевской стороне, избегать эскалации между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Об этом информирует ТАСС.

«Важно действовать благоразумно и одновременно с этим решительно», — процитирован Шольц в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

По словам канцлера Германии, «важно оказывать помощь Украине». При этом следует избегать эскалации между Москвой и НАТО, отметил Олаф Шольц.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший посол Луганска в РФ Родион Мирошник указал, что Украине необходимо предъявить всю преступную цепочку, которая организовала ракетную атаку по польской территории.

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