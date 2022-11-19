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19 ноября 2022, 13:39

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Киевской стороне следует предъявить всю преступную цепочку, которая организовала ракетную атаку по Польше и провоцировала эскалацию. На это указал Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Российской Федерации.

«Украина должна представить всю преступную цепочку, организовавшую стрельбу по Польше и намеренно провоцировавшую эскалацию», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Мирошника.

По словам экс-посла, «необходимо предъявить “международному сообществу” всю цепочку, которая угрожала миру эскалацией, нанесла ракетный удар по территории государства НАТО и убила двух мирных жителей».

Как сообщалось ранее в субботу, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон считает украинской ракету, упавшую на текущей неделе в Польше.