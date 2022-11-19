Кадыров: на новом участке фронта в зоне ответственности командира «Ахмата» Алаудинова ведется укрепление позиций российских войск

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19 ноября 2022, 20:37

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

На новом участке фронта в зоне ответственности командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова проводится укрепление позиций войск Российской Федерации. Об этом проинформировал Рамзан Кадыров, руководитель Чеченской Республики.

«На новом участке фронта в зоне ответственности дорогого брата, помощника главы ЧР, командира спецназа “Ахмат”, заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова ведется укрепление позиций российских войск», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

Он отметил, что Алаудинов лично контролирует ход работ по возведению инженерно-укрепительных сооружений в местах соприкосновения с противником.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, руководитель американского министерства обороны Ллойд Остин заявил, что итоги конфликта на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в XXI веке.