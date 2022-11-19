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19 ноября 2022, 15:55

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, Michaal Nigro / globallookpress.com

Украинские власти наживаются на поставках Соединенными Штатами вооружений киевской стороне. С соответствующим обвинением, как передает РИА Новости, выступила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

«Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики — все они наживаются на поставках оружия», — процитирована Габбард в публикации, которая появилась на сайте российского информационного агентства.

По словам экс-конгрессвумен, действующая американская администрация знает, что большая часть денег, выделяемых Киеву, расхищается украинскими коррупционерами.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкое посольство на Украине отметило, что Берлин передал бывшей советской республике все 30 обещанных систем Gepard.