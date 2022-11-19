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Посольство ФРГ: Германия поставила Киеву все 30 обещанных установок Gepard, они используются для защиты инфраструктуры Украины

, 15:39

Посольство ФРГ: Германия поставила Киеву все 30 обещанных установок Gepard, они используются для защиты инфраструктуры Украины
Самоходная зенитная установка Gepard, IMAGO/Björn Trotzki / globallookpress.com

Берлин передал киевской стороне все 30 обещанных самоходных зенитных установок Gepard, они используются для защиты инфраструктуры Украины. Соответствующую информацию разместило в интернете посольство Германии в бывшей советской республике.

В публикации, появившейся в микроблоге дипломатического представительства в Twitter, отмечается, что Киеву были поставлены все 30 обещанных систем Gepard. В посольстве указали, что данные установки, способные поражать цели на высоте до 3 километров, применяются для защиты украинской критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее в субботу, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал, оказывая помощь Киеву, избегать эскалации между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

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