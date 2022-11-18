Постпред в Женеве Гатилов: Россия будет добиваться публичного осуждения расстрела пленных украинскими военными

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18 ноября 2022, 20:57

Флаг РФ, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Расстрел российских военнопленных является преступлением. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Это военное преступление … будет доведено до сведения международного сообщества», - говорится в заявлении постпреда.

Гатилов отметил, что действия совершены «приспешниками киевского режима». Он подчеркнул, что постоянное представительство России будет добиваться «публичного осуждения этого чудовищного преступления» со стороны ООН.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило о казни более десяти российских пленных украинскими военнослужащими.