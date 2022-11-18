Politico: США призвали европейских союзников и окружение Зеленского с осторожностью комментировать ракетный инцидент в Польше

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18 ноября 2022, 09:20

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенные Штаты призвали европейских союзников и окружение украинского президента Владимира Зеленского с осторожностью комментировать произошедший на текущей неделе инцидент с падением ракеты на польской территории. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«США провели “интенсивные контакты” с европейскими союзниками и окружением Зеленского, призвав с осторожностью комментировать ракетный инцидент в Польше, пишет Politico», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно сведениям, приведенным Politico, американская сторона потребовала от своих партнеров «воздержаться от категоричных заявлений» до завершения расследования происшествия.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения, согласно которой вскормленный на вооружениях НАТО киевской режим стал могильщиком данного блока.