Военный эксперт Ходаренок: «Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 ноября 2022, 14:32 Антон Николаев

Михаил Ходаренок считает, что Запад намеренно затягивает конфликт, поставляя оружие Киеву. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание "Аргументы недели".

«Вполне возможно, что (ЗРК) Patriot будут поставлены Украине, но далеко не в тех количествах, на которые рассчитывает Украина. Им нужно 15-20 комплектов этой системы, а если и будет предложено, то всего одна батарея. Волей-неволей начинаешь задумываться, что Запад заинтересован в максимальном затягивании этого конфликта и ослаблении обеих сторон. Пока ясного понимания, какое оружие передадут Украине, нет. Многие вопросы в поставках вооружений военной техники из публичного поля уходят. Возможно, что-то и передадут, но это мы узнаем на поле боя».

Между тем, Ходаренок отметил, что у США достаточное количество оружия, чтобы продолжать помогать Украине:

«То, что истощаются американские запасы оружия - это таблетка информационного успокоительного. Ничего не истощается и не заканчивается. Военной техники достаточно, чтобы завершить этот конфликт в самые короткие сроки, но в этом нет заинтересованности».

Ранее во время беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «пришло время» для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.