Министр инфраструктуры Кубраков: сделка по вывозу зерна с Украины будет продлена на 120 дней

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17 ноября 2022, 10:40

Пшеничное поле, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Сделка по вывозу зерна с украинской территории, срок действия которой истекает на текущей неделе, будет продлена на 120 дней. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Кубраков, руководитель министерства инфраструктуры бывшей советской республики.

«Министр инфраструктуры Украины заявляет, что зерновая сделка (истекает 19 ноября) будет продлена на 120 дней», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре страны.