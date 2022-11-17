Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

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17 ноября 2022, 10:29

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Андрей Ермак, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре бывшей советской республики. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что на всей территории, подконтрольной киевским властям, объявлена воздушная тревога. Согласно имеющимся сведениям, взрывы могли произойти в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The Wall Street Journal написало, что взрыв после падения ракеты в Польше был способен привести к столкновению России и Североатлантического альянса, однако стороны смогли «сбавить обороты».