Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

Андрей Ермак, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре бывшей советской республики. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил новые удары по энергетической инфраструктуре», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
В процитированном посте отмечается, что на всей территории, подконтрольной киевским властям, объявлена воздушная тревога. Согласно имеющимся сведениям, взрывы могли произойти в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The Wall Street Journal написало, что взрыв после падения ракеты в Польше был способен привести к столкновению России и Североатлантического альянса, однако стороны смогли «сбавить обороты».