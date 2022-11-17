WSJ: взрыв после падения ракеты в Польше был способен привести к столкновению России и НАТО, но стороны смогли «сбавить обороты»

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17 ноября 2022, 10:16

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Произошедший некоторое время назад взрыв после падения ракеты на польской территории был способен привести к столкновению Российской Федерации и Североатлантического альянса, однако стороны смогли «сбавить обороты». На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало издание The Wall Street Journal (WSJ).

«США и Россия в ситуации вокруг падения ракеты в Польше продемонстрировали желание избежать эскалации, сообщила газета The Wall Street Journal», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В WSJ отметили, что случившийся взрыв был способен привести к столкновению между Москвой и НАТО, но обе стороны смогли «сбавить обороты».

Как сообщалось ранее в четверг, американский лидер Джо Байден отказался считать доказательством слова президента Владимира Зеленского о том, что упавший в Польше снаряд не был украинским.