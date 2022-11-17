Президент США Байден: слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, не являются доказательством

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17 ноября 2022, 08:57

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Слова президента Владимира Зеленского о том, что упавший на польской территории снаряд не был украинским, не являются доказательством. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал глава Соединенных Штатов Джо Байден.

«Байден заявил, что слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, не являются доказательством, передает агентство Reuters», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, немецкий канцлер Олаф Шольц вновь отметил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние между Москвой и Североатлантическим альянсом.