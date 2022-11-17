Канцлер Германии Шольц вновь заявил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение России и НАТО

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17 ноября 2022, 08:47

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц вновь заявил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Об этом информирует ТАСС.

«Канцлер Германии Олаф Шольц после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с Украиной полагает, что необходимо проявить благоразумие», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Шольц снова отметил, что нельзя допустить перерастания украинского конфликта в прямое противостояние Москвы и НАТО.

Как сообщалось ранее в четверг, помощник американского госсекретаря Мэллори Стюарт указала, что глава Белого дома Джо Байден считает одним из своих приоритетов выработку Соединенными Штатами и Россией соглашения на смену СНВ-3.