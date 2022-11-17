Помощник госсекретаря Стюарт: Байден считает одним из своих приоритетов выработку США и Россией соглашения на смену СНВ-3

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17 ноября 2022, 08:33

Президент США Джо Байден, Christoph Soeder / globallookpress.com

Президент Джо Байден считает одним из своих приоритетов выработку Соединенными Штатами и Российской Федерацией соглашения на смену СНВ-3. На это, как передает ТАСС, указала Мэллори Стюарт, помощник американского государственного секретаря.

«Джо Байден считает одним из своих приоритетов выработку Вашингтоном и Москвой соглашения на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — приведено высказывание Стюарт в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя происшествие с падением снаряда на польской территории, отметил, что первопричина всего — Североатлантический альянс и США.