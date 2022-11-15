Военкор Лисицын: «Украинская армия истощена»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 15:11 Антон Николаев

Фото: pixabay.com

Евгений Лисицын утверждает, что украинская армия истощена, так как на Соледарском направлении ВСУ использует в наступательных действиях союзные силы. Об этом корреспондент сообщил в эфире «Первого канала», ссылаясь на радиоперехваты разведки, передает издание «Аргументы недели».



«На Соледарском направлении наши разведчики видят перемещения ВСУ, но там не только ВСУ находятся. Мы имеем радиоперехваты, которые указывают нам, что на этом направлении воюют немцы, поляки, чехи и еще непонятно кто. Украинская армия настолько уже истощена, что прибегает к резервам союзных сил. Те подразделения, которые заходят на Соледарское направление, не имеют такого боевого опыта, который есть у наших подразделений, а именно у шестого казачьего полка, ЧВК «Вагнер» и «Ахмат». Ландшафт местности Украины не позволяет проводить правильные и корректные наступательные действия в отношении нас, поэтому у нас большой опыт, мы продвигаемся вперед ежедневно, мы их очень хорошо видим».



Евгений Лисицын также сообщает о том, что армия РФ располагает пристреленной артиллерией, которая с большой легкостью уничтожает любую силу противника.