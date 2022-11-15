Политолог Фитин о позиции Турции по резолюции ООН: «И нашим и вашим»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 14:08 Антон Николаев

Фото: edam.org.tr

Владимир Фитин считает, что союзнических отношений с Турцией у России нет, но использовать возможность взаимодействия с Анкарой сейчас является важным. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Президент Турции Эрдоган всегда занимает позицию «и нашим и вашим». В тот или иной момент он делает движения как влево, так и вправо. Хоть Турция и не присоединилась к санкциям, но она поставляет вооружения Киеву. Эта стандартная позиция Эрдогана. Что касается позиции по резолюции ООН, то он поддержал все антироссийские резолюции по Украине. Союзником турецкого лидера абсолютно нельзя считать, но использовать возможность взаимодействия с Турцией в условиях жесточайших санкций и борьбы со всем западным лагерем очень важно. О союзнических отношениях нельзя и близко говорить».



Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Турция также поддержала эту резолюцию.