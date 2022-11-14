Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

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14 ноября 2022, 22:12 Источник: РИА "Новости"

ООН, Wang Ying/globallook.com

В понедельник стало известно, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла большинством голосов проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Вышеуказанную резолюцию поддержали 94 члена ГА ООН, против высказались четырнадцать, а еще 73 воздержались. Заседание, о котором идет речь, проводилось по инициативе Канады, Нидерландов, Гватемалы, а также Украины.

Согласно тексту резолюции, рекомендуется создание членами Генассамблеи в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного стране ущерба, который будет являться задокументированным свидетельством урона, потерь и ранений, которые были понесены "в результате действий РФ на Украине или против нее".