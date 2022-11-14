В МИД РФ сообщили о внесении в «черный список» актера Джима Керри

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14 ноября 2022, 19:49 Источник: МИД РФ

Джим Керри, IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos

Знаменитый актер Джим Керри был внесен в стоп-лист граждан Канады, для которых Российская Федерация на принципах взаимности приняла решение закрыть въезд. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

В общей сложности в список, о котором идет речь, вошли сто человек, среди которых значатся чиновники, активисты и предприниматели, вовлеченные в создание "агрессивного антироссийского курса".

Министерство иностранных дел Российской Федерации также опубликовало поименный список граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.