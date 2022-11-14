Депутат Госдумы Вассерман: «За госизмену нужно лишать и врожденного гражданства»

Анатолий Вассерман считает, что за преступления против государства нужно лишать не только приобретенного гражданства, но и врожденного. Такое мнение депутат высказал изданию «Аргументы недели».
«Почему можно лишать только приобретенного гражданства? На мой взгляд, любое преступление с признаками госизмены означает, что человек не считает для себя возможным быть гражданином страны, которой он изменяет. Таким образом, я полагаю, что при основании, указанных в законе, надлежит лишать не только приобретенного, но и врожденного гражданства. Мне, как человеку с приобретенным гражданством, особенно прискорбно смотреть на тех, кто изменяет стране и народу. Я считаю нужным карать за такое, независимо от того, приобретенное гражданство или врожденное».
Ранее сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства.
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