Депутат Госдумы Вассерман: «За госизмену нужно лишать и врожденного гражданства»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 17:20 Антон Николаев

Анатолий Вассерман считает, что за преступления против государства нужно лишать не только приобретенного гражданства, но и врожденного. Такое мнение депутат высказал изданию «Аргументы недели».



«Почему можно лишать только приобретенного гражданства? На мой взгляд, любое преступление с признаками госизмены означает, что человек не считает для себя возможным быть гражданином страны, которой он изменяет. Таким образом, я полагаю, что при основании, указанных в законе, надлежит лишать не только приобретенного, но и врожденного гражданства. Мне, как человеку с приобретенным гражданством, особенно прискорбно смотреть на тех, кто изменяет стране и народу. Я считаю нужным карать за такое, независимо от того, приобретенное гражданство или врожденное».



Ранее сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства.