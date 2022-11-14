Песков назвал в корне неверными слова премьера Великобритании Сунака, обвинившего Россию в «превращении продовольствия в оружие»

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14 ноября 2022, 13:50

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал в корне неверными слова руководителя правительства Соединенного Королевства Риши Сунака, который обвинил Российскую Федерацию в «превращении продовольствия в оружие». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Песков назвал в корне неверными слова премьера Британии Сунака, обвинившего Россию в “превращении продовольствия в оружие”», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Спикер Кремля отметил, что Москва не препятствует поставкам, а, наоборот, помогает.

Как сообщалось ранее в понедельник, Дмитрий Песков пояснил, что президент Владимир Путин решил не лететь на саммит «Большой двадцатки», поскольку обстоятельства требуют присутствия президента в РФ.