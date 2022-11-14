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Песков: обстоятельства требуют присутствия Путина в России, поэтому президент решил не лететь на саммит G20

, 13:34

Песков: обстоятельства требуют присутствия Путина в России, поэтому президент решил не лететь на саммит G20
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Обстоятельства требуют присутствия российского президента Владимира Путина на территории страны, поэтому глава государства решил не лететь на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии. С соответствующим разъяснением, как информирует ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обстоятельства требуют присутствия Путина в РФ, поэтому президент принял решение не лететь на саммит G20 на Бали», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что участники саммита при желании будут иметь возможность пообщаться с российской стороной на высоком уровне.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах представителей Москвы и Вашингтона в столице Турции.

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