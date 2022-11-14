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Спикер Кремля Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре

, 13:25

Спикер Кремля Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах Российской Федерации и Соединенных Штатов в турецкой столице. Об этом информирует ТАСС.

«Песков: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Для Москвы печально, что внутри американского истеблишмента сложился консенсус о продолжении оголтелой русофобской линии, также отметил Песков.

Как сообщалось ранее в понедельник, Дмитрий Песков пояснил, что деятельность бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне специальной операции не требует согласований с Кремлем.

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