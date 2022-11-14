Пресс-секретарь Путина Песков: деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласований с Кремлем

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14 ноября 2022, 11:53

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Деятельность Дмитрий Рогозина в зоне СВО не требует согласований с Кремлем. С соответствующим разъяснением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства Владимира Путина.

«Экс-глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин пока не получал назначений на государственную должность, его деятельность в зоне специальной военной операции не требует согласований с Кремлем, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь Путина рассказал, что российский лидер выразил намерение провести встречу с гражданами, которых призвали в Вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации.