Дмитрий Песков: президент Путин выразил намерение встретиться с мобилизованными россиянами

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14 ноября 2022, 11:42 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин выразил намерение провести встречу с гражданами, призванными в ряды Вооруженных сил страны в рамках частичной мобилизации. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Песков РИА Новости: Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными, когда оно будет реализовано, сообщим дополнительно», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Кремля отметил, что беседа Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом на данный момент не планируется, однако она может быть согласована в течение нескольких часов.