Песков: разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но может быть согласован за несколько часов

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14 ноября 2022, 11:32 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Беседа главы Российской Федерации Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не планируется, однако она может быть согласована за несколько часов. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но может быть согласован за несколько часов, у них есть много вопросов для обсуждения, сказал РИА Новости Песков», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца текущего года. При этом, по словам Дмитрия Пескова, точной даты еще нет.