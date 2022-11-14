Спикер Кремля Песков: оглашение послания Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года, точной даты еще нет

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14 ноября 2022, 11:24

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Оглашение послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года, точной даты еще нет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года, точной даты еще нет, заявил Дмитрий Песков», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц выразил сожаление по поводу того, что Путин решил не ехать на саммит G20 в Индонезии.