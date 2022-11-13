Шольц посожалел о том, что Путин решил не ехать на саммит «Большой двадцатки»

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13 ноября 2022, 21:53 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Решение российского президента не ехать на саммит G20 в Индонезию разочаровало канцлера ФРГ Олафа Шольца. В ходе пресс-конференции по итогам визита в Ханой в воскресенье германский лидер заявил, что его порадовало бы, если бы Путин в последний момент передумал.

По его словам, если бы президент РФ приехал на Бали, это «было бы хорошо».

«В таком случае, конечно, ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира», - приводит слова Шольца dpa.

Германский лидер высказался также за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта. При этом, по его мнению, Россия не должна навязывать своих условий, а исходить из приоритета суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Видодо в преддверии саммита, который пройдет 15-16 ноября, обращался к лидерам западных стран с просьбой смягчить риторику в отношении России.