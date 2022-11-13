Politico: президент Индонезии Видодо в преддверии саммита G20 просил западных лидеров смягчить риторику в отношении Москвы

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13 ноября 2022, 18:33 Источник: РИА Новости

Президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: Zhu Wei/XinHua/globallook.com

Президент Индонезии — хозяйки саммита G20, который пройдет на будущей неделе, — призвал лидеров США, Японии, Австралии и европейских стран свести к минимуму жесткую риторику в отношении России в дни, когда будет проходить форум. Об этом в воскресенье пишет газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Издание утверждает, что Джоко Видодо и другие высокопоставленные политики страны просят участников саммита «продемонстрировать гибкость и рассмотреть возможность использования менее жесткой риторики».

По словам источников газеты, для Видодо важно, чтобы Москва согласилась подписать коммюнике, которое должно быть принято по завершении саммита. Пока из-за разногласий участников встречи по российско-украинскому конфликту, подписание документа под вопросом.

При этом Politico пишет, что ряд стран — в частности, Индия, Бразилия, Китай и Саудовская Аравия — не станут в рамках встречи осуждать действия Москвы в Украине.

Ранее сообщалось, что из-за разногласий участников саммита Группы двадцати, решено отказаться от традиционного общего фото.