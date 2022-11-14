Захарова назвала «высшим пилотажем фейков» сообщение о госпитализации Лаврова на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 12:37

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «высшим пилотажем фейков» информацию о госпитализации руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Бали, куда дипломат прибыл для участия в саммите «Большой двадцатки». Соответствующий пост появился в Telegram-канале Захаровой.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — говорится в публикации спикера МИД РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что она хотела бы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 «лицом к лицу».