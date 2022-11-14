Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что хотела бы поговорить с Путиным на саммите G20 «лицом к лицу»

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14 ноября 2022, 12:14

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что она хотела бы поговорить с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии «лицом к лицу». Об этом информирует РИА Новости.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на саммите G20: "Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу"», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховную Раду был внесен проект обращения к «Большой двадцатке», в котором содержится просьба об исключении России. В числе авторов данного документа спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.