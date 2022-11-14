В парламент Украины внесли проект обращения к G20 с просьбой исключить Россию из «Большой двадцатки»

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14 ноября 2022, 11:15

Заседание Верховной Рады Украины, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

В украинский парламент был внесен проект обращения к G20, в котором содержится просьба об исключении Российской Федерации из «Большой двадцатки». Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Украина намерена обратиться к G20 с просьбой об исключении России, проект обращения внесен в Верховную Раду, среди авторов спикер и вице-спикер», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что данное объединение не готово пока обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы.