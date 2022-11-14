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Аргументы Недели Политика 13+

Жозеп Боррель: Евросоюз не готов пока обсуждать новые санкции против России

, 11:02

Жозеп Боррель: Евросоюз не готов пока обсуждать новые санкции против России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Flashpic / globallookpress.com

Европейский союз не готов пока обсуждать новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России, заявил Боррель», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Дипломат также отметил, что Евросоюз изучит в контакте с белорусской оппозицией уровень участия Минска в специальной операции, которую Москва осуществляет на Украине.

Как сообщалось ранее в понедельник, французский лидер Эммануэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны украинского конфликта сели за стол переговоров.

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