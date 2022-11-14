Президент Франции Макрон призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров

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14 ноября 2022, 10:47

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gehad Hamdy / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. Об этом информирует РИА Новости.

«Макрон призвал усилить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также французский лидер сделал заявление о необходимости продолжения диалога с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее сегодня, финский министр иностранных дел Пекка Хаависто отметил, что любые мирные переговоры по Украине могут состояться, только если РФ выведет все свои войска с территории соседнего государства.