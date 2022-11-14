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Глава МИД Финляндии Хаависто: любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если РФ выведет все войска с ее территории

, 10:32

Глава МИД Финляндии Хаависто: любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если РФ выведет все войска с ее территории
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Roni Rekomaa / globallookpress.com

Любые мирные переговоры по Украине могут состояться, только если Российская Федерация выведет все свои войска с территории соседнего государства. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

«Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории, заявил глава МИД Финляндии», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Daily Mail написало, что в Херсоне после прихода туда Вооруженных сил Украины нескольких горожан привязали к столбам в качестве наказания за сотрудничество с военными РФ.

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