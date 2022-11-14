Daily Mail: в Херсоне после прихода ВСУ нескольких горожан привязали к столбам, чтобы наказать за сотрудничество с войсками РФ

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14 ноября 2022, 10:17

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Херсоне после прихода на территорию данного населенного пункта Вооруженных сил Украины нескольких горожан привязали к столбам в качестве наказания за сотрудничество с войсками Российской Федерации. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил британский таблоид Daily Mail.



«В Херсоне после прихода ВСУ нескольких местных жителей привязали к столбам. Фото публикует Associated Press. Как утверждает Daily Mail, таким образом людей решили наказать за сотрудничество с российскими войсками», — говорится в посте, который появился в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление о том, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС «растет с каждым днем» на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.